David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 16 nov. (EUROPA PRESS) -
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra investiguen aquest dilluns la mort violenta d'una dona que ha estat trobada sense vida en un domicili a Llívia (Girona), informen en un comunicat.
Sobre les 13.00 han rebut l'avís i al lloc dels fets s'han desplaçat patrulles dels Mossos i el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM).
A l'interior del domicili han localitzat el cos sense vida de la dona i amb signes de violència, per la qual cosa la DIC ha assumit el cas per esclarir les circumstàncies.