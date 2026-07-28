Els Mossos investiguen la mort violenta d'una dona al districte de Sant Martí de Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 28 jul. (EUROPA PRESS) -
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra està investigant la mort violenta d'una dona aquest dimarts a la tarda al districte de Sant Martí de Barcelona, expliquen en un comunicat.
El cos ha rebut avís sobre les 19.47 hores per una agressió en un domicili del carrer Andrade i, en desplaçar-se al lloc, els agents han localitzat a una dona ferida de gravetat que, després de ser atesa pels serveis d'emergència, han confirmat la seva mort.
La DIC s'ha fet càrrec del cas per esclarir les circumstàncies de la mort i determinar les causes, indica el mateix comunicat.