Els Mossos investiguen la mort violenta d'un menor a Barcelona aquest dilluns a la nit

BARCELONA 9 set. (EUROPA PRESS) -
Agents de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'un menor que es va produir dilluns cap a les 23 hores al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, informen en un comunicat.
La policia catalana va rebre l'avís que al carrer Antoni de Campmany hi havia dos menors ferits com a conseqüència d'una presumpta agressió.
Al lloc dels fets hi va acudir el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) i els va traslladar a l'hospital, on finalment un d'ells va morir, per la qual cosa la DIC ha obert una investigació per esclarir-ne les causes.