Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home a Sant Adrià de Besòs (Barcelona)

BARCELONA 29 jul. (EUROPA PRESS) -
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra investiga la mort violenta d'un home que presentava ferides d'arma blanca a Sant Adrià de Besòs (Barcelona), informen en un comunicat aquest dimecres.
Han rebut l'avís a les 20.34 hores per part de la Guàrdia Urbana de Barcelona que hi havia un home ferit al carrer Manuel Fernández Márquez de Sant Adrià, i s'han desplaçat al lloc diverses patrulles del cos policial.
Juntament amb efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) han intentat reanimar a l'home ferit, sense èxit, i ha mort; la DIC s'ha fet càrrec de la investigació del cas.