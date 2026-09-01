Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home a Manresa (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 1 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen aquest dimarts la mort violenta d'un home a Manresa (Barcelona), segons han confirmat fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'Regió 7', els fets han succeït la matinada d'aquest dimarts sobre les 5.00 hores, quan un home ha trucat al 112 alertant que hi havia una persona ferida per arma blanca al carrer d'aquest municipi barceloní.
La policia catalana ha obert una investigació per esclarir els fets.