Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home al barri del Bon Pastor de Barcelona

BARCELONA 1 oct. (EUROPA PRESS) -
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Metropolitana de Barcelona dels Mossos d'Esquadra investiga la mort violenta d'un home al barri del Bon Pastor de Barcelona aquest dimarts a la tarda, informen en un comunicat aquest dimecres.
Aquest dimarts cap a les 20.30 hores, els Mossos van ser alertats de la localització d'un home mort amb signes de violència al replà d'un edifici del barri barceloní, fins on es van desplaçar diverses dotacions policials i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) que, malgrat fer-li diverses maniobres de reanimació, no van poder evitar que l'home acabés morint.
La DIC ha obert una investigació per esclarir les causes de la mort i l'autoria dels fets.