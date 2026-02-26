Actualitzat 26/02/2026 11:03

Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home a Balsareny

Els Mossos d'Esquadra de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Central investiguen la mort violenta d'un home de 51 anys a Balsareny (Barcelona), informen aquest dijous en un comunicat.

Dimecres al voltant de dos quarts de nou de la tarda, la policia catalana va ser requerida per dirigir-se a un domicili del municipi, on van localitzar un cos sense vida, i on el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que ja era al lloc dels fets, va confirmar la mort.

La DIC ha obert una investigació per esclarir-ne les causes.

