Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home a Badalona (Barcelona)

BARCELONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'un home a Badalona (Barcelona), han confirmat aquest dijous fonts del cos policial a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Caso', els fets s'haurien produït a primera hora del matí al carrer Alfons XII de la ciutat, davant de l'antic institut B-9, al barri de Sant Roc de Badalona, després d'una baralla.
L'Ajuntament de Badalona s'havia compromès amb la desocupació de la instal·lació abandonada, i l'alcalde, Xavier García Albiol, compareixerà aquest dimecres en roda de premsa a les 13.00 hores per donar explicacions del cas, que qualifiquen d'assassinat.