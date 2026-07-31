Publicat 31/07/2026 20:28

Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home aquest divendres a Lloret de Mar (Girona)

Archivo - Arxivo - Un vehicle dels Mossos d?Esquadra, a 16 de juliol de 2024, a Barcelona, Catalunya (Espanya)
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

GIRONA 31 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort violenta d'un home aquest divendres a Lloret de Mar (Girona), expliquen en un comunicat recollit per Europa Press.

Després de rebre avís a les 16.25 hores, diverses dotacions de la policia catalana i de la Policia Científica s'han desplaçat al lloc i han trobat a l'home amb signes incompatibles amb la vida.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) han obert una investigació per esclarir les circumstàncies del cas i determinar si es tracta d'un assassinat.

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