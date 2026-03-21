Els Mossos investiguen la mort violenta d'un home de 37 anys a Badalona (Barcelona)

BARCELONA 21 març (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort violenta d'un home de 37 anys ocorreguda en la matinada d'aquest dissabte en un local d'oci al barri de Llefià de Badalona (Barcelona), segons han informat fonts policials a Europa Press.
Els fets es van produir sobre la una de la matinada, quan els agents van rebre un avís que hi havia una persona ferida de gravetat a l'interior d'un local d'oci, lloc on es van desplaçar patrulles policials i efectius del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), que van intentar reanimar a la víctima sense èxit.
La Divisió d'Investigació Criminal s'ha fet càrrec del cas per esbrinar les circumstàncies de la mort, que es manté sota secret d'actuacions.