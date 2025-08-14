Els Mossos investiguen la mort del treballador d'Ebro a la planta de la Zona Franca

BARCELONA, 14 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra estan investigant la mort d'aquest dimarts d'un empleat de la firma automobilística Ebro en caure-li material a sobre mentre descarregava un camió a la planta de la Zona Franca de Barcelona, informa en un comunicat aquest dijous.
La policia catalana ha explicat que cap a les 12 hores del dimarts va rebre un avís en relació amb un accident laboral en el districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, concretament d'un home de 54 anys que va resultar "ferit greu" mentre treballava com a conseqüència d'una caiguda de material.
Diverses dotacions policials de la comissaria d'aquest districte, de la policia científica i del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) es van desplaçar al lloc dels fets per traslladar-lo en estat molt greu a un centre hospitalari on finalment va morir en el matí del dimecres.
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació i han posat els fets en coneixement del jutjat d'instrucció en funcions de guàrdia i del Departament d'Empresa i Treball de la Generalitat, d'acord amb els procediments establerts.
Es tracta del segon mort en el que va d'any a la fàbrica que comparteixen Ebro i el fabricant xinès Chery després que a l'abril morís electrocutat un altre treballador de 41 anys que en aquest cas pertanyia a una empresa subcontractada, segons va informar l'empresa en un comunicat posterior al decés.