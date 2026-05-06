Els Mossos investiguen la mort d'una dona a Vilanova (Barcelona) i detenen la seva parella

BARCELONA 6 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la mort d'una dona dimarts a la tarda a Vilanova i la Geltrú (Barcelona), on van detenir la seva parella fins que l'autòpsia determini si va morir de manera natural o es tracta d'un crim.
Segons han explicat fonts policials a Europa Press i ha avançat 'El Caso', el metge del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) no va signar l'acta de mort natural, fet que va obligar a activar els protocols judicials i el mèdic forense.
La dona no presentava signes de violència, però tampoc no es podia determinar en aquell moment que morís de manera natural.
Per això, l'examen forense determinarà les causes de la mort en les pròximes hores, quan es decidirà si el detingut queda en llibertat o no.
El cas l'ha assumit la Unitat d'Investigació de Vilanova.