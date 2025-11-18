Els Mossos investiguen la mort d'una dona que ha caigut des d'un balcó a l'Hospitalet (Barcelona)

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han obert una investigació per esclarir les causes de la mort d'una dona aquest dimarts a la matinada a l'Hospitalet de Llobregat (Barcelona), després de caure des d'un balcó, confirmen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'La Vanguardia', els fets s'han produït cap a les 1.00 hores, i la policia catalana treballa en tres hipòtesis: que es tracti d'un accident, que es tracti d'un suïcidi o que l'hagin llançat pel balcó.
De fet, segons aquest mitjà, la Guàrdia Urbana del municipi ha detingut el fill de la víctima, una dona d'edat avançada, per presumptament matar la seva mare.
La dona ha estat traslladada en estat crític a l'hospital, on ha acabat morint.
Els investigadors continuen treballant a la zona per mirar d'esclarir les causes del cas.