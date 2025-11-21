Els Mossos investiguen la mort d'un nounat a Lleida al març

LLEIDA 21 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen com a possible homicidi la mort d'un nadó nounat al març a la comarca de l'Alt Urgell (Lleida), sense que encara s'hagi efectuat cap detenció, confirmen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat el diari 'Segre', el cas l'investiga l'Àrea d'Investigació Criminal (AIC) de la Regió de l'Alt Pirineu i Aran i es tracta d'una jove que va amagar l'embaràs fins que va parir: el que s'investiga és si el nadó va néixer mort o va morir després del part.
La policia catalana va obrir una investigació i va traspassar les diligències al jutjat corresponent, que posteriorment va fer un requeriment per continuar investigant.