Els Mossos investiguen la mort d'un home en un incendi a Sant Adrià (Barcelona) a l'octubre

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Un home ha mort aquesta setmana a l'hospital a causa de les lesions que va patir en un incendi al seu habitatge el passat 11 d'octubre al barri de la Mina de Sant Adrià de Besòs (Barcelona), que els Mossos d'Esquadra investiguen en no descartar la hipòtesi que fos intencionat, confirmen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'El Periódico de Catalunya', l'home --de menys de 30 anys-- es trobava en estat crític a l'hospital, després que un matalàs originés l'incendi en un pis situat al carrer Mart.
Els Bombers de la Generalitat van rebre l'avís cap a les 6 hores i s'hi van desplaçar amb 6 dotacions i, a més de l'home, dos menors van resultar ferits de gravetat i una altra persona va quedar en estat lleu.