Els Mossos investiguen l'incendi de 15 vehicles a l'Eixample de Barcelona

BARCELONA 13 maig (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen l'incendi de 14 cotxes i una moto que estaven aparcats a diversos carrers del districte de l'Eixample a Barcelona i que, segons les primeres informacions, es pot tractar d'un incendi provocat, confirmen fonts policials a Europa Press.
Els fets van tenir lloc dimarts a la matinada cap a les 4.30 hores quan el 112 va rebre una trucada sobre diversos vehicles, a més d'un contenidor, que havien començat a cremar i el foc es va propagar de manera ràpida entre els uns i els altres.
Concretament, el focus es va produir a les cruïlles de Còrsega amb Sardenya, Sant Antoni Maria Claret amb Lepant i Indústria amb Marina.