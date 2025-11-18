Els Mossos investiguen les causes de l'incendi en un assentament a Barcelona

BARCELONA 18 nov. (EUROPA PRESS) -
La unitat de Policia Científica dels Mossos d'Esquadra està fent una inspecció ocular al carrer Bac de Roda, prop de la Sagrera al districte de Sant Martí a Barcelona, per esclarir les causes de l'incendi en un assentament registrat aquest dimarts al matí, i així verificar si ha estat provocat o es tracta d'un accident, segons ha pogut confirmar Europa Press.
El foc ha deixat dos ferits menys greus, un traslladat a l'Hospital Vall d'Hebron i un altre que ha estat donat d'alta al mateix lloc dels fets, on han acudit quatre ambulàncies del Sistema d'Emergències Mèdiques, a més de diverses patrulles de la policia catalana i la Guàrdia Urbana (GUB).
En total, s'han mobilitzat 10 dotacions del cos de Bombers de Barcelona, que han controlat el foc a les 08.19 hores, i fonts municipals han explicat a Europa Press que han cremat unes 6 barraques.