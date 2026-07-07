Els Mossos investiguen unes agressions difoses per les xarxes a Barcelona

BARCELONA 7 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra de la Unitat d'Investigació de l'Eixample de Barcelona investiguen unes presumptes agressions comeses per un grup de joves a diverses persones a la ciutat, els vídeos de les quals s'han difós a través de les xarxes socials.
Els investigadors ja han localitzat una de les víctimes, que ha presentat una denúncia, i continuen treballant per identificar-ne els presumptes autors.
Els Mossos criden la resta de persones que apareixen en els vídeos i hagin pogut ser víctimes d'aquestes agressions perquè s'hi posin en contacte a través dels canals oficials, i així poder-los assessorar, oferir-los atenció i recollir les corresponents denúncies per avançar en la investigació.