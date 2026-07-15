Els Mossos investiguen un intent de robatori a la casa de Lamine Yamal a Esplugues

BARCELONA 15 jul. (EUROPA PRESS) -
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) dels Mossos d'Esquadra investiga aquest dimecres un intent de robatori amb força al domicili del jugador català Lamine Yamal, a Esplugues de Llobregat (Barcelona), segons han confirmat fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'La Vanguardia', el personal de seguretat privada del jugador ha interceptat l'intent de robatori aquest dimecres a la matinada, després que un vigilant hagi detectat per les càmeres de seguretat dos individus en un dels murs que envolta el domicili.
Les mateixes fonts han afegit que durant la matinada també s'ha produït un intent de robatori amb força en un altre domicili de la zona i la investigació està oberta per mirar de localitzar-ne els presumptes autors.