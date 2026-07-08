Els Mossos investiguen un incident amb arma de foc sense ferits al Putxet

BARCELONA 8 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen un incident amb arma de foc sense ferits al carrer Ferran Puig del barri del Putxet de Barcelona aquest dimecres a les 5.52 hores, han informat fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat 'Vilaweb', els Mossos mantenen la investigació oberta.
Aquest és el segon incident amb arma de foc en menys d'una setmana a la capital catalana després de la mort d'un menor de 15 anys dijous passat a la nit en rebre un tret al parc de la Pegaso, al barri de la Sagrera de Barcelona.