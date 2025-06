Els Mossos investiguen un incendi en una botiga de roba de Figueres (Girona)

GIRONA 5 juny (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra estan investigant un incendi que s'ha produït aquest dijous a les 16.18 hores en uns baixos a Figueres (Girona), on hi havia una botiga de roba, informen fonts policials a Europa Press.

Una de les hipòtesis de la investigació és que l'incendi podria ser intencionat, però encara s'està estudiant; d'altra banda, el Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM) està atenent dues persones, en principi sense gravetat.

No obstant això, els Mossos indiquen que no hi ha hagut ferits, l'incendi ha estat "petit" però ha sortit molt fum negre, i els Bombers de la Generalitat hi han enviat set dotacions, que han controlat, revisat i ventilat l'espai.