Els Mossos investiguen un homicidi a Lleida i en detenen el presumpte autor

LLEIDA 8 oct.

Els Mossos d'Esquadra estan investigant un homicidi que s'ha produït aquest dimecres a la tarda al barri de Cappont de Lleida, el presumpte autor del qual han detingut al lloc dels fets, informen fonts policials a Europa Press.

Els fets s'han produït al carrer Doctora Castells, on diverses dotacions policials s'han desplaçat juntament amb tres unitats terrestres del Sistema d'Emergències Mèdiques (SEM), a més del seu equip de psicòlegs.

Segons ha avançat el 'Segre', l'autor --de 78 anys-- s'ha entregat després d'haver matat amb diversos trets un altre home.

A més a més, segons el mateix mitjà, la víctima mortal era familiar seu, i una de les hipòtesis és que era un agent de la policia catalana.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) ha obert una investigació per esclarir-ne les causes i el cas està sota secret de les actuacions.

