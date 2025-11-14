Els Mossos investiguen un home per presumptament matar el seu pare a Barcelona

BARCELONA 14 nov. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra estan investigant un home de 49 anys per presumptament matar el seu pare, el cos del qual va ser localitzat dijous a primera hora de la tarda al districte de Sant Martí de Barcelona amb diversos indicis de violència, informen en un comunicat aquest divendres.
Els investigadors van saber que el fill es va intentar suïcidar al Metro i el van relacionar com el presumpte autor dels fets.
Posteriorment, va ser traslladat a un centre hospitalari, on continua ingressat.
La policia catalana es va desplaçar fins al lloc dels fets després de saber que a l'interior d'un pis de la finca situada en aquest districte hi havia el cos sense vida d'un home, i immediatament es van activar els investigadors de la Divisió d'Investigació Criminal (DIC) i agents de la Policia Científica per analitzar l'escena del crim.
Per la seva relació familiar, els Mossos investiguen els fets com un possible cas de violència domèstica.