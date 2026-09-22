Els Mossos investiguen el cas d'un home retingut i obligat a pujar a un cotxe a Barcelona dilluns

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen la "retenció" d'un home que va ser obligat a pujar dilluns a un cotxe al districte de Sant Martí de Barcelona, han informat fonts policials a Europa Press aquest dimarts.
Els fets es van produir dilluns cap a les 2 de la matinada, quan la policia va ser alertada que un cotxe s'havia emportat per la força un home, que va ser localitzat al cap d'unes hores a Salt (Girona) amb signes de violència.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC), que també investiga la detenció il·legal d'una persona a l'autopista AP-7 entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès (Barcelona) dissabte passat, ha assumit la investigació d'aquests fets.