Publicat 22/09/2026 15:42

Els Mossos investiguen el cas d'un home retingut i obligat a pujar a un cotxe a Barcelona dilluns

Archivo - Un cotxe dels Mossos d'Esquadra
MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu

BARCELONA 22 set. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen la "retenció" d'un home que va ser obligat a pujar dilluns a un cotxe al districte de Sant Martí de Barcelona, han informat fonts policials a Europa Press aquest dimarts.

Els fets es van produir dilluns cap a les 2 de la matinada, quan la policia va ser alertada que un cotxe s'havia emportat per la força un home, que va ser localitzat al cap d'unes hores a Salt (Girona) amb signes de violència.

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC), que també investiga la detenció il·legal d'una persona a l'autopista AP-7 entre Montornès del Vallès i Vilanova del Vallès (Barcelona) dissabte passat, ha assumit la investigació d'aquests fets.

Contador

Contingut patrocinat