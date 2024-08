Els Mossos investiguen una baralla al Metro de Barcelona amb dos ferits per arma blanca

BARCELONA, 5 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla en la línia L1 del Metro de Barcelona que s'ha saldat amb dues persones ferides per arma blanca.

Segons ha avançat 'El Caso' i ha pogut confirmar Europa Press de fonts policials, al voltant de les 6 del matí del diumenge 4 d'agost el personal de seguretat va alertar als Mossos per una baralla al Metro de Barcelona.

En arribar a l'estació de Sant Andreu, els agents es van trobar a dues persones ferides "que presentaven talls a les mans i cops com a resultat d'una baralla", lesions per les quals van ser traslladades a un centre hospitalari i, de moment, no s'ha efectuat cap detenció relacionada amb aquests fets.