Els Mossos investiguen una baralla amb dos menors ferits per arma blanca a Palau-solità (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla a Palau-solità i Plegamans (Barcelona) divendres passat que es va saldar amb dos menors d'edat ferits per arma blanca.
Segons han confirmat fonts policials a Europa Press i ha avançat 'El Caso', els Mossos van rebre un avís a les 03.45 hores de divendres alertant d'una baralla amb arma blanca durant la Festa Major de la localitat.
Les mateixes fonts han confirmat que dos menors van resultar ferits i van ser traslladats a un centre hospitalari, tot i que no es tem per la seva vida, sense que de moment hi hagi detinguts per aquests fets.