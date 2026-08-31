Publicat 31/08/2026 17:58

Els Mossos investiguen una baralla amb dos menors ferits per arma blanca a Palau-solità (Barcelona)

Archivo - Imatge de recurs d'un vehicle dels Mossos d'Esquadra
David Zorrakino - Europa Press - Arxiu

BARCELONA 31 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra investiguen una baralla a Palau-solità i Plegamans (Barcelona) divendres passat que es va saldar amb dos menors d'edat ferits per arma blanca.

Segons han confirmat fonts policials a Europa Press i ha avançat 'El Caso', els Mossos van rebre un avís a les 03.45 hores de divendres alertant d'una baralla amb arma blanca durant la Festa Major de la localitat.

Les mateixes fonts han confirmat que dos menors van resultar ferits i van ser traslladats a un centre hospitalari, tot i que no es tem per la seva vida, sense que de moment hi hagi detinguts per aquests fets.

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