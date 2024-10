Els Mossos investiguen un atac amb arma de foc en una baralla a Segur de Calafell

TARRAGONA 24 oct. (EUROPA PRESS) -

La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de Tarragona investiga un atac amb arma de foc a una persona que va resultar ferida en una baralla que es va produir dimecres a la nit a Segur de Calafell, han confirmat fonts policials a Europa Press aquest dijous.

Els Mossos han rebut un avís cap a les 22 hores que s'havien sentit trets en una urbanització del municipi, on suposadament una baralla entre diverses persones havia pujat de to, segons ha avançat 'El Caso'.

En arribar al lloc dels fets, una persona havia resultat ferida, per la qual cosa se la va traslladar a un centre hospitalari on, segons els Mossos, la seva vida no corre perill.