Els Mossos investiguen una agressió sexual a una dona en uns jardins de Montjuïc a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 19 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió sexual després que una dona denunciés que va ser violada als Jardins de Mossèn Costa i Llobera, al districte de Sants-Montjuïc de Barcelona, mentre passejava dos gossos el passat 13 de febrer, confirmen fonts policials a Europa Press.
Segons ha avançat Betevé aquest dijous, els fets es van produir a les 12.00 hores quan la víctima va ser agafada pel coll i l'individu la va violar i després va fugir.
Posteriorment, la dona va ser atesa per les emergències mèdiques, que la van traslladar a un centre hospitalari.
Les mateixes fonts expliquen a Europa Press que ja tenien informació sobre l'incident després de rebre l'avís el dia en què es van produir els fets.
Per la seva banda, l'Àrea Central d'Agressions Sexuals ha assumit la investigació.