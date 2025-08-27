Els Mossos investiguen una agressió sexual a una dona a Mataró (Barcelona)

BARCELONA 27 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen una agressió sexual a una dona a Mataró (Barcelona) divendres passat al migdia, segons han informat fonts policials a Europa Press.
Les mateixes fonts han explicat que la víctima és una dona major d'edat que va acudir a una comissaria per denunciar aquests fets, pels quals s'ha obert una investigació.
Segons ha avançat 'TvMataró' el succés es va produir el divendres al migdia, sobre les 12.00 hores, als voltants del carrer Concepció, al centre històric de la ciutat.