Els Mossos investiguen una agressió a una parella durant les festes d'Argentona (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 22 gen. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra estan investigant una agressió a una parella durant la Festa Major d'Hivern d'Argentona (Barcelona) dissabte passat a la matinada, quan un grup de joves els van agredir amb cops de puny i puntades de peu, informen fonts policials a Europa Press.
Segons va avançar TV Mataró, els dos joves van ser increpats per un grup, que posteriorment els van colpejar i ella va ser traslladada a l'hospital amb una fractura al crani.
De fet, la germana de la víctima ha demanat a través de les xarxes socials "més informació" sobre l'agressió per poder aclarir els fets.