Els Mossos investiguen una agressió grupal a un jove amb discapacitat a Girona

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
GIRONA 14 abr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra investiguen una presumpta agressió que es va produir dissabte a la nit a Girona, en què un jove amb discapacitat va ser colpejat per un grup d'entre 4 i 6 persones, segons han confirmat fonts policials a Europa Press i ha avançat 'Nació'.
L'avís va tenir lloc a les 23.30 hores quan el jove va rebre diversos cops, un a la zona del llavi, fet que li va produir un tall que posteriorment li van suturar en un centre d'atenció primària.
El vigilant de seguretat de l'estació de trens va avisar dels fets i posteriorment s'hi van desplaçar diverses patrulles de la policia catalana i el pare del jove.
L'endemà es van presentar a comissaria per registrar la denúncia i ara els Mossos mantenen la investigació oberta per un presumpte delicte de lesions.
Pel que sembla, no es coneixien, però la policia catalana continua investigant per recaptar el màxim nombre de testimonis i possibles indicis que ajudin a aclarir els fets.