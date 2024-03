Els Mossos indaguen després d'un avís d'agressió sexual a la sortida de la discoteca Pacha de Barcelona

BARCELONA, 6 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra indaguen i comproven informacions després de rebre l'avís que una jove va ser agredida sexualment a la sortida de la discoteca Pacha de Barcelona, informen fonts del cos a Europa Press.

L'agressió ha estat aquest dimecres a la matinada i ara com ara no se n'ha trobat el sospitós, segons ha avançat 'Metrópoli Abierta'.

La jove no ha presentat denúncia, per la qual cosa els Mossos no han obert cap denúncia formal, però recopilen informació sobre el cas.