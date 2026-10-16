Els Mossos identifiquen amb una denúncia el desaparegut a Pineda (Barcelona) durant les pluges

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 16 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han aconseguit identificar el jove desaparegut a Pineda de Mar (Barcelona) durant l'episodi de pluges del passat 4 d'octubre després de rebre una denúncia de desaparició a comissaria.
Segons han informat fonts del cos a Europa Press aquest divendres, es tracta d'un jove de 26 anys que, segons dos testimonis, va caure en una riera del municipi mentre es produïa l'episodi de pluges torrencials.
La família en va denunciar la desaparició fa 10 dies i la investigació policial continua oberta per mirar de localitzar-lo.