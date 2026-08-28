Els Mossos identifiquen a 12 persones i detenen a una al barri de Germans Sàbat de Girona

GIRONA 28 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van identificar el passat 26 d'agost a 12 persones i van detenir a una en el marc d'un dispositiu policial al barri de Germans Sàbat de Girona, han informat en un comunicat aquest divendres.
L'objectiu de l'operació era identificar a persones en espais concrets del barri en els quals es podien produir fets delictius i hi havia queixes dels veïns per la presència de baralles, a més que s'esperava que podria haver-hi possessió d'armes prohibides i tràfic de substàncies.
Les 12 persones identificades acumulen fins a 21 antecedents policials, entre les quals a una se li van obrir diligències per conduir un vehicle sense punts al carnet, i el detingut va ser arrestat per un delicte contra la salut pública i ja va passar a disposició judicial.