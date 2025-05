Els Mossos i la Guàrdia Urbana coordinaran les seves actuacions al barri de la Mariola a Lleida

LLEIDA 2 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra i la Guàrdia Urbana (GUB) de Lleida mantindran una presència policial constant i coordinaran les seves actuacions per garantir la seguretat a l'entorn del carrer Júpiter, al barri de la Mariola, arran de la baralla del cap de setmana passat que va implicar centenars de persones i va deixar 6 mossos ferits.

L'alcalde de Lleida, Fèlix Larrosa, i la tinent d'alcalde de Seguretat, Cristina Morón, s'han reunit aquest divendres amb comandaments policials de la GUB, han analitzat la situació al barri i les pròximes actuacions després de la baralla, informa el consistori en un comunicat.

Per això, Morón ha explicat que es faran diverses reunions de coordinació per actuar de manera conjunta amb els Mossos, examinant la problemàtica que hi ha en aquest punt específic del barri i "dissenyar actuacions tant policials com des d'altres àmbits de l'ajuntament" que es puguin dur a terme per millorar la situació i la seguretat.

Durant la trobada també s'ha analitzat i valorat el funcionament de l'operatiu d'emergència que es va engegar dilluns per fer front a l'apagada general que es va produir a la península Ibèrica.

Morón ha indicat que "va funcionar molt bé" i s'han rebut felicitacions per part de la ciutadania, entitats i altres administracions per l'actuació de la Guàrdia Urbana, segons ella.