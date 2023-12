Els Mossos expliquen com evitar l'estafa del 'tocomotxo' amb dècims de la loteria de Nadal

BARCELONA, 22 des. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han explicant com funciona l'estafa del tocomocho amb motiu del sorteig de la loteria de Nadal que se celebra aquest divendres.

En una anotació a X recollida per Europa Press, la policia autonòmica explica el mecanisme d'aquesta estafa en tres passos: "una persona es guanya la teva confiança i et mostra uns bitllets de loteria; una segona s'incorpora per fer-te creure que els bitllets de loteria estan premiats, i et demanen diners i t'acompanyen a un caixer a canvi de suposats bitllets de loteria premiats".

Els Mossos insten a no fer cap pagament, denunciar i contactar amb el 112.