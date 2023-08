Els Mossos eviten que tres germanes de la Segarra (Lleida) surtin d'Espanya per risc d'ablació

LLEIDA, 8 ago. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han evitat que tres germanes d'un poble de la comarca de la Segarra (Lleida) puguin sortir del país mitjançant el protocol que detecta el risc d'ablació i el matrimoni forçat, han informat a Europa Press aquest dimarts.

Segons ha avançat el diari 'Segre', les tres noies, dues d'elles menors, anaven a viatjar amb la seva família al seu país d'origen al Sud del Sahel, però serveis socials van detectar risc i van avisar els Mossos.

La policia va activar el protocol per aquest tipus de casos, en el qual s'informa a la família dels riscos que comporta el viatge, i un jutjat de Cervera (Lleida) va impedir que les noies sortissin del país.

"Es tracta d'una actuació preventiva", han explicat els Mossos d'Esquadra, que no han detallat el nom del poble on resideixen la família per no facilitar la seva identitat.

Tampoc han precisat quan va succeir però han emmarcat els fets al segon trimestre d'aquest any.