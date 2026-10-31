Els Mossos estableixen filtres d'identificació per la convocatòria de 'Blocus' a Barcelona

David Zorrakino - Europa Press
BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han establert des de les 15 hores d'aquest dissabte diferents filtres de seguretat a Barcelona per identificar a persones que puguin portar objectes perillosos o altres elements susceptibles d'afectar la seguretat davant la convocatòria de 'Blocus' i la possibilitat de disturbis.
Segons han informat en un comunicat en aquesta fase inicial del dispositiu compten amb presencia policial preventiva per tal d'identificar a persones que puguin ocasionar altercats.
Els Mossos tenen actiu per la tarda d'aquest dissabte un dispositiu de nivell 4 (el màxim davant mobilitzacions en la via pública) amb l'objectiu de "blindar" Barcelona davant la convocatòria de 'Blocus' en diversos punts de la ciutat.