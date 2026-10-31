Publicat 31/10/2026 15:30

Els Mossos estableixen filtres d'identificació per la convocatòria de 'Blocus' a Barcelona

Un aparador tapiado davant l'amenaça d'accions vandàliques en Halloween, a 30 d'octubre de 2026, a Barcelona
David Zorrakino - Europa Press

BARCELONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han establert des de les 15 hores d'aquest dissabte diferents filtres de seguretat a Barcelona per identificar a persones que puguin portar objectes perillosos o altres elements susceptibles d'afectar la seguretat davant la convocatòria de 'Blocus' i la possibilitat de disturbis.

Segons han informat en un comunicat en aquesta fase inicial del dispositiu compten amb presencia policial preventiva per tal d'identificar a persones que puguin ocasionar altercats.

Els Mossos tenen actiu per la tarda d'aquest dissabte un dispositiu de nivell 4 (el màxim davant mobilitzacions en la via pública) amb l'objectiu de "blindar" Barcelona davant la convocatòria de 'Blocus' en diversos punts de la ciutat.

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