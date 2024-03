Els Mossos escorcollen la seu de la Federació Catalana de Futbol

BARCELONA, 5 (EUROPA PRESS)

Els Mossos d'Esquadra escorcollen aquest dimarts la seu de la Federació Catalana de Futbol (FCF), situada al carrer Sicília de Barcelona, per presumptes delictes de falsedat en documents públics i privats, i també per administració deslleial.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, l'entrada ha estat ordenada pel jutjat d'instrucció 2 de Sabadell (Barcelona), que també ha decretat el secret de les actuacions.

Per aquesta raó, cap a les 12.30 hores els Mossos no han comunicat detencions, i el TSJC ha indicat que no es comunicaran fins que el jutjat aixequi el secret de l'actuació.