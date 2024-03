Els Mossos escorcollen la FCF per presumpta falsedat documental i administració deslleial

BARCELONA, 5 març (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra escorcollen aquest dimarts la seu de la Federació Catalana de Futbol (FCF), situada al carrer Sicília de Barcelona, per presumptes delictes de falsedat en documents públics i privats, i també per administració deslleial.

Segons ha informat el Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) en un comunicat, l'entrada ha estat ordenada pel jutjat d'instrucció 2 de Sabadell (Barcelona), que també ha decretat el secret de les actuacions.

Per aquesta raó, cap a les 12.30 hores els Mossos no han comunicat detencions, i el TSJC ha indicat que no es comunicaran fins que el jutjat aixequi el secret de l'actuació.