Els Mossos dissolen els concentrats pro-Palestina a Acció que s'uneixen a la manifestació

BARCELONA, 15 maig (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han dissolt la quarantena de persones de Prou Complicitat concentrades a la seu d'Acció --agencia per a la competitivitat de la Generalitat-- a Barcelona, els qui han abandonat l'immoble cap a les 12 hores i es dirigeixen a la manifestació del moviment estudiantil.

El membre de l'entitat Prou Complicitat, Txus Blanco, ha explicat que els Mossos d'Esquadra han habilitat "un cordó per protegir l'edifici" mentre feien una roda de premsa i una 'performance' --que ha descrit com pacífiques-- a les portes.

Segons ha relatat, després els agents han entrat a l'immoble i han demanat als concentrats que sortissin, davant la qual cosa l'assemblea de l'entitat hi ha accedit, i Blanco ha expressat decepció perquè, en aquell moment, ha assegurat que estaven negociant l'hora de sortida: "No hi havia sobre la taula en cap moment ni una ordre de sortida ni de desallotjament".

Els concentrats han accedit a la seu d'Acció aquest dimecres cap a les 10.10 hores, on tenien previst estar-s'hi fins aproximadament les 13 hores i, durant el matí, oferir una roda de premsa, una 'performance' i diferents activitats: Blanco ha destacat que era una convocatòria pacífica i que no impedia la tasca professional dels treballadors, amb qui ha dit que mantenien bona relació.

A les portes d'Acció s'hi han reunit unes 150 persones, entre d'altres, convocats pel Sindicat de Llogateres, i estava previst que la manifestació convocada a les 12 hores a Barcelona hi acudís.