Els Mossos dispersen amb gas pebre els activistes per Palestina davant l'estació de Sants de Barcelona

BARCELONA 15 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han llançat gas pebre aquest dimecres cap a les 17.15 hores als manifestants que hi havia davant l'estació de Sants de Barcelona, i que ara inicien una marxa a les 18.00, amb l'objectiu de dispersar-los per la presència d'un autobús de l'equip de bàsquet Hapoel d'Israel que es dirigeix a Manresa (Barcelona).
Fonts policials han explicat a Europa Press que l'ús del gas ha estat per intentar obrir pas a l'autobús ja que els manifestants ho impedien, i assenyalen que s'ha arribat a fer servir la defensa dels agents de manera "puntual" perquè algun dels activistes ha sobrepassat la línia policial, expliquen.
Diversos activistes han tallat el carrer Dolors Batlle i Sunyer amb contenidors per barrar el pas a la policia catalana, amb previsió d'iniciar la manifestació.