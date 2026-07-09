Publicat 09/07/2026 10:35

Els Mossos difonen la imatge amb IA d'una dona trobada morta al Segre (Lleida) per identificar-la

Imatge feta amb IA de la dona morta
MOSSOS D'ESQUADRA

LLEIDA 9 jul. (EUROPA PRESS) -

Els Mossos d'Esquadra han difós aquest dijous a través de les xarxes socials la imatge feta amb IA d'una dona que va ser trobada morta a l'altura del pont dels Instituts, al riu Segre de Lleida el passat 3 de juny, amb l'objectiu de rebre informació que ajudi a identificar-la.

Segons han informat a X, la dona vestia una camisa rosa, malles blaves i sabates esportives negres, per la qual cosa han habilitat un correu electrònic i un telèfon per obtenir qualsevol informació que ajudi a identificar-la.

El cadàver de la dona va ser localitzat el 3 de juny cap a les 15.00 hores i els Mossos no van observar signes de violència.

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