Els Mossos difonen la imatge amb IA d'una dona trobada morta al Segre (Lleida) per identificar-la

LLEIDA 9 jul. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han difós aquest dijous a través de les xarxes socials la imatge feta amb IA d'una dona que va ser trobada morta a l'altura del pont dels Instituts, al riu Segre de Lleida el passat 3 de juny, amb l'objectiu de rebre informació que ajudi a identificar-la.
Segons han informat a X, la dona vestia una camisa rosa, malles blaves i sabates esportives negres, per la qual cosa han habilitat un correu electrònic i un telèfon per obtenir qualsevol informació que ajudi a identificar-la.
El cadàver de la dona va ser localitzat el 3 de juny cap a les 15.00 hores i els Mossos no van observar signes de violència.