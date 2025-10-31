Els Mossos detenen a Vila-seca (Tarragona) tres homes per robar amb el 'mètode de la taca'

TARRAGONA 31 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest dimecres a Vila-seca (Tarragona) tres homes per presumptament robar diversos objectes personals amb el 'mètode de la taca', una pràctica que consisteix a distreure les víctimes després de llançar-los un líquid a la roba i ajudar-los a netejar-ho, moment en el qual roben les pertinences i fugen ràpidament.
Una patrulla de paisà va detectar dues persones amb gorra i motxilles negres que pujaven ràpidament a un vehicle amb el conductor a l'interior i a prop hi havia un grup de turistes, per la qual cosa els van seguir i van escorcollar el cotxe, on van localitzar diversos objectes utilitzats per dur a terme aquest tipus de robatoris, informa la policia catalana en un comunicat aquest divendres.
A dins van localitzar una dotzena de gorres, dues motxilles buides, un pot de plàstic amb salsa, una bufanda i mascaretes quirúrgiques, i els agents també van constatar que es desplaçaven amb un vehicle robat, per la qual cosa van ser arrestats per acumular 51 antecedents policials, i està previst que passin a disposició judicial en les pròximes hores.