Els Mossos detenen tres homes per furts a Martorell i Rubí (Barcelona)

David Zorrakino - Europa Press - Arxiu
BARCELONA 20 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir aquest dimarts tres homes, d'entre 25 i 36 anys, per presumptes autors de furts a Martorell i Rubí (Barcelona), informen en un comunicat aquest divendres.
La policia catalana va rebre un avís per un robatori en un pàrquing d'un centre comercial de Martorell i la víctima va informar que havien fugit amb cotxe en direcció Barcelona, per la qual cosa els Mossos els van seguir fins a arribar a un altre centre comercial de Molins de Rei.
Quan els van detectar, tres d'ells van fugir i es va iniciar una persecució fins que els agents els van detenir, i en l'escorcoll del cotxe van intervenir diners en efectiu, diversa documentació i objectes relacionats amb un altre robatori el mateix dia a Rubí.
Els detinguts han passat a disposició judicial aquest divendres a Sant Feliu de Llobregat (Barcelona).
No obstant això, la investigació continua oberta per localitzar i detenir el quart fugitiu.