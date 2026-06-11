Els Mossos detenen a Tarragona un conductor embriac que circulava de manera temerària sense 2 rodes

TARRAGONA 11 juny (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir a Tarragona dimecres a la matinada un home de 47 anys per presumptament conduir embriac per la carretera TV-3148 a l'altura de Vila-seca (Tarragona) de manera temerària i sense dos dels neumàtics, informen en un comunicat aquest dijous.
Els fets van tenir lloc cap a les 00.00 hores quan diversos conductors van alertar que conduïa fent ziga-zaga i van observar que havia xocat amb una tanca protectora, va rebentar un neumàtic i va continuar 8 quilòmetres més.
El conductor va ser detingut a l'autovia A-7 i en la prova d'alcoholèmia va donar un resultat d'1,03 mg/l, més de quatre vegades la taxa permesa, per la qual cosa va acabar detingut.