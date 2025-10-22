Els Mossos detenen quatre menors per un robatori violent a Sabadell a l'agost

BARCELONA 22 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut quatre menors per presumptament robar 50 euros i el mòbil a un home que van colpejar després de pujar al seu vehicle a Sabadell (Barcelona), el qual van acabar encastant contra un arbre, informen en un comunicat aquest dimecres.
L'11 d'agost un home va denunciar que dos dies abans un grup de menors va pujar al seu cotxe i li van dir que els acostés a un punt concret de la localitat barcelonina, i quan van baixar, van començar a pintar el vehicle amb un esprai.
En recriminar-los-hi, els joves el van colpejar i el van fer caure a terra, i ja sense ell dins el cotxe, el van encastar contra un arbre, però quan la víctima va provar de recuperar-lo el van tornar a agredir fins a deixar-lo estès a terra i li van robar les seves pertinences; després de ser detinguts, la Fiscalia de Menors de Barcelona s'ha fet càrrec de les diligències.