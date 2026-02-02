Els Mossos detenen el presumpte autor de la mort violenta d'un home a Vila-seca

TARRAGONA 2 febr. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut aquest diumenge a Tarragona un home de 51 anys per la seva presumpta relació amb la mort d'un altre home a Vila-seca (Tarragona).
La detenció ha tingut lloc aquest diumenge cap a les 04.30 hores a la ciutat de Tarragona, després que el presumpte autor de la mort violenta s'hagués desplaçat des de Vila-seca (Tarragona) on es van produir els fets durant la nit, ha informat la policia catalana aquest dilluns en un comunicat.
La Divisió d'Investigació Criminal (DIC) de la Regió Policial Camp de Tarragona ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies del succés i el cas està sota secret de les actuacions.