Els Mossos detenen al presumpte autor d'uns trets a l'aire a Nou Barris de Barcelona a l'agost

MOSSOS D'ESQUADRA - Arxiu
BARCELONA 18 oct. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra han detingut a un home de 30 anys com a presumpte autor dels delictes d'amenaces, tinència d'armes i lesions després de realitzar diversos trets a l'aire amb una arma de foc el passat 9 d'agost al districte de Nou Barris de Barcelona.
Els agents de la Unitat d'Investigació de Nou Barris dels Mossos ho van detenir el passat 15 d'octubre, informen en un comunicat, en una investigació oberta a l'agost després de diversos avisos al 112 sobre una baralla multitudinària al barri de Roquetes.
Segons la informació dels avisos al telèfon d'emergències, va haver-hi diversos trets amb arma de foc i una persona, que no han pogut localitzar, va resultar ferida.
Els agents d'investigació van localitzar i van recuperar una beina percutida i un projectil a la zona, i van detectar un impacte de bala en un vehicle estacionat.
La inspecció de dos cotxes relacionats amb els fets va aportar nous indicis que van permetre identificar al presumpte autor, localitzar-ho i detenir-ho; va passar a disposició judicial aquest dijous.