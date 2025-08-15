Els Mossos detenen 6 persones a Igualada (Barcelona) especialitzades en robatoris en domicilis

BARCELONA 15 ago. (EUROPA PRESS) -
Els Mossos d'Esquadra van detenir el diumenge 10 d'agost a 6 persones d'entre 22 i 52 anys especialitzades en robatoris a domicilis, com a presumptes autors de robatori amb força en domicilis, en grau de temptativa, després d'enxampar-los 'in fraganti' abans d'entrar en un bloc de pisos d'Igualada (Barcelona) on havien col·locat marcadors.
Un veí va alertar una setmana abans als Mossos de marcadors a portes d'un bloc, un sistema habitual de grups criminals per comprovar l'absència dels residents i cometre robatoris, informa Mossos en un comunicat aquest divendres.
La matinada de diumenge, una patrulla de Mossos va identificar dues persones a pocs metres del bloc i va comprovar que un ja havia estat detingut, amb una altra persona, per col·locar marcadors al mateix barri la setmana anterior.
Els agents van vigilar el bloc i cap a les 6 de la matinada van observar a una persona que sortia de l'edifici, que també havia estat detinguda recentment per col·locar marcadors junt amb l'home al que s'havia identificat poques hores abans.
L'home es va dirigir cap a un aparcament on es va reunir amb altres tres individus i, veient indicis que es disposaven a cometre un robatori, els agents van intervenir, van identificar a les persones i van fer a un registre exhaustiu dels vehicles.
Durant l'escorcoll van trobar objectes que se solen utilitzar en robatoris en domicilis per evitar deixar petjades o causar desperfectes, així com per no ser identificats, com tovalloletes humides, draps, mocadors de roba i gorres.
Darrere de la placa de la matrícula hi havia amagades radiografies, que s'utilitzen per forçar els panys de les portes, i els agents van trobar també el document d'identitat de la persona que havia estat identificada poques hores abans.
DETINGUTS I A DISPOSICIÓ JUDICIAL
Els quatre homes van quedar detinguts per una presumpta participació en un robatori amb força en grau de temptativa i, al cap de pocs minuts, les dues persones que havien estat identificades prèviament també es van presentar a l'aparcament i els Mossos també les van detenir.
Els detinguts van passar a disposició judicial el dimarts 12 davant del jutjat de guàrdia d'Igualada.